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Peskov: ABD Ukrayna’ya Silah Göndermeye Devam Ediyor

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PESKOV’UN GAZETECİLERLE GÖRÜŞMESİ

Peskov, Moskova’da gazetecilerle bir araya gelerek gündemdeki konular hakkında soruları yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşına dair ilerleme sağlandığına ilişkin açıklamalarına dair yorum yapamayacaklarını belirtti. Peskov, “Neyin kastedildiğini tam olarak bilmediğimiz için bir değerlendirme yapmak da oldukça güç.” sözleriyle durumu ifade etti.

ABD’NİN UKRAYNA’YA YARDIMLARI

Ayrıca Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarının devam ettiğini de kaydetti. Bu durum, savaşın seyrine dair önemli bir etki yaratmaya devam ediyor.

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