Peskov, Müzakereleri Sürdürme İsteğini Belirtti

AÇIKLAMA VE HAVA SALDIRISI

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik meydana gelen şiddetli hava saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. Peskov, Rus ordusunun bu saldırıları gerçekleştirmesiyle birlikte “Rusya, (Ukrayna’da) hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak için müzakere sürecini sürdürmek istiyor” ifadesini kullandı. Saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

ÇELİŞKİ YORUMU

Saldırının ardından Peskov, Rusya’nın barış görüşmelerinde ilerleme sağlamaya yönelik isteği ile gerçekleştirilen askeri eylemler arasında potansiyel bir çelişki olup olmadığına yönelik soruya, “her iki tarafın da birbirlerine saldırmaya devam ettiğini” belirterek yanıt verdi. Peskov, “Özel askeri operasyon devam ediyor. Kiev rejiminin Rus altyapısına, çoğunlukla Rus sivil altyapısına yönelik saldırılarının da devam ettiğini görebilirsiniz. Rusya Silahlı Kuvvetleri de görevlerini yerine getiriyor” şeklinde konuştu.

MÜZAKERELER VE PETROL PAZARI

Rusya’nın askeri noktalarıyla ilgili altyapıyı da başarıyla hedef aldığını belirten Peskov, “Aynı zamanda Rusya, hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak için müzakere sürecini sürdürmek istiyor” dedi. Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik misilleme saldırılarına ilişkin sorulara Peskov, Rusya’nın iç akaryakıt pazarının tamamen tedariğini sağladığını ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Ateşkes Hakkında

Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında “havada ateşkes” ihtimali sorulduğunda, bu konuda henüz bir anlaşmaya varılmadığını ve müzakerelerin gizli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.