Peskov: Putin, İbrahim Kalın ile Moskova’da görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalım’ın Moskova’da görüştüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkent Moskova’da bir araya geldiklerini duyurdu.

PESKOV TÜRKİYE’YE GELECEK

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, “Böyle bir görüşmenin gerçekleştiği doğru. Bu görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali dahil ülkelerimizin gündeminde yer alan büyük enerji projelerinin uygulama süreçleri ele alındı. Tabii ki bu görüşme sırasında santrale yakıtın aktarılacağı töreninin nasıl gerçekleştirileceği de konuşuldu” dedi. Peskov ayrıca, Rusya’nın nükleer santralin açılış törenine uygun düzeyde katılım göstereceğini ifade etti.

AÇILIŞ 27 NİSANDA

Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışı 27 Nisan’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Putin’in tören için Türkiye’ye gelebileceğini ya da online olarak katılım sağlayabileceğini ifade etmişti.