Peskov, Rus Ve Ukrayna Liderleri Temas Halinde

MÜZAKERELERDE İLETİŞİM SÜRÜYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ve Ukrayna’nın müzakere heyetleri başkanlarının sürekli temas halinde olduğunu duyurdu. Peskov, yaptığı açıklamada, Moskova’nın Kiev’e güvenlik garantileri konusundaki Avrupa önerilerini olumsuz bir şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

NATO ASKERLERİ KONUSU NETLEŞMELİ

Peskov, Rusya’nın pozisyonunu tekrar dile getirerek, NATO ülkelerinden hiçbir askerin Ukrayna’ya gönderilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında gerçekleşecek her türlü toplantının iyi hazırlanmış olması gerektiğine dikkat çekti.

GÖRÜŞME TARİHİ BELİRSİZ

Peskov, Rus ve Ukrayna müzakere ekiplerinin başkanlarının iletişim halinde olduğunu aktararak, bu görüşmeler için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini söyledi.