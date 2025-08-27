Haberler

Peskov, Rus Ve Ukrayna Liderleri Temas Halinde

MÜZAKERELERDE İLETİŞİM SÜRÜYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ve Ukrayna’nın müzakere heyetleri başkanlarının sürekli temas halinde olduğunu duyurdu. Peskov, yaptığı açıklamada, Moskova’nın Kiev’e güvenlik garantileri konusundaki Avrupa önerilerini olumsuz bir şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

NATO ASKERLERİ KONUSU NETLEŞMELİ

Peskov, Rusya’nın pozisyonunu tekrar dile getirerek, NATO ülkelerinden hiçbir askerin Ukrayna’ya gönderilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında gerçekleşecek her türlü toplantının iyi hazırlanmış olması gerektiğine dikkat çekti.

GÖRÜŞME TARİHİ BELİRSİZ

Peskov, Rus ve Ukrayna müzakere ekiplerinin başkanlarının iletişim halinde olduğunu aktararak, bu görüşmeler için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de 28 öğrenci seçti. Öğrenciler, uluslararası olanaklardan memnun. Gençler, burs ve eğitim imkanlarını paylaştı. Öğrenciler, araştırma projelerine dahil olmayı bekliyor. Zeynep...

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

