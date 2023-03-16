Peskov: Türkiye’nin kendi çizgisi var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin NATO konusunda kendi çizgisi olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylama eğilimine değinerek “Türkiye’nin NATO konusunda kendi çizgisi var” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ayrıca değinen Peskov, bu görüşmede Esad ve Putin’in, Suriye – Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi konusunu da ele aldığını söyledi. Liderlerin görüşmesinde bu konuya ağırlık verdiklerini belirten Peskov, “Askeri-teknik ilişkiler, bakanlıklar düzeyinde gerçekleşen temaslara değinildi. Ayrıca, Türkiye -Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusuna da değinildi” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında üçlü bir görüşme yapılmasının planlanıp planlanmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, “Böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için ondan önce çalışma gruplarının bir dizi temas gerçekleştirmesi gerekiyor ki bu temaslar şu an yürütülüyor. Bu çalışmalar sürecek” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN ÇİZGİLERİ VAR’

Finlandiya ve İsveç’in, NATO’ya katılma isteklerini eleştiren ve kendilerinin bu 2 ülkeye tehdit oluşturmadığını savunan Peskov, “Finlandiya ve İsveç’in İttifak’a üyelik eğiliminden üzüntü duyduğumuzu birçok kez dile getirdik. Rusya’nın bu ülkeler için hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığını, üstelik bu ülkelerle hiçbir ihtilafımız olmadığını ve bu ülkelerin hiçbir zaman Rusya karşıtı olmaya niyetlenmediğini sürekli söyledik. Onlar bizim için tehdit oluşturmadı ve bizden onlara yönelik hiçbir tehdit olmadı.