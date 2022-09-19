Peskov’dan iddialara yanıt geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ile Çin’in dünyayı yönetmek gibi bir iddiası olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde görüşmesinin ardından Moskova ve Pekin arasındaki ilişkiler hakkında konuştu.

Dmitriy Peskov dün Rossiya 1 kanalında yayımlanan programda “İkili ilişkilerini hayata geçirirken Rusya ve Çin’in bütün dünyayı yönetme iddiası yok” dedi.

“Aslında diğer ülkelerin böyle bir eğilimi olduğunu biliyoruz” diyen Peskov herhangi bir devlet ismi vermedi.

Rus yetkili, “ABD kaynaklı çeşitli kışkırtıcı eylemlere karşı” Rusya ve Çin’in tutumlarında “mutlak benzerlik” olduğunu vurguladı.

Peskov, her iki ülkenin Washington’ın “istikrarsızlaştırıcı davranışlarını kabul edilemez olarak gördüğünü” de sözlerine ekledi.

Putin, Özbekistan’da Şi’yle yaptığı görüşmede Çin liderinin çatışmada “dengeli” bir tutum takınmasına teşekkür etmişti. Rus lideri ayrıca Çin’in savaşla ilgili endişelerini anladıklarını belirtmişti.

Şi de Tayvan konusundaki tutumu sebebiyle Moskova’ya teşekkür etmişti.