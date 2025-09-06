Peşmerge Caddesi Açıldı, Barzani Katıldı

PEŞMERGE CADDESİ AÇILIYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te “Peşmerge Caddesi” açılışı için düzenlenen etkinliğe Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ve tanınmış Kürt sanatçısı Şivan Perwer katıldı. Törende sahne alan Perwer, “Wa Hatin Pêşmergeyên Me” adlı parçasını seslendirerek katılımcılardan büyük alkış aldı.

BARZANİ’DEN FRANSA’YA TEŞEKKÜR

Kurdele kesiminin ardından konuşma yapan Barzani, Fransa’ya Kürt halkına sağladığı destek için teşekkür etti. Barzani, “Bugün Kürt halkı için tarihi bir gündür. Fransa, tarih boyunca sürekli olarak Kürt halkına karşı insani ve dostane bir duruş sergilemiştir” diyerek bu önemli günün altını çizdi.