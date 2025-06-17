Pestisit Kalıntıları Sorununu Üreticiler Çözecek

PESTİSİT KALINTILARI VE KAMU SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLER

Sebze ve meyvelerde halk sağlığı açısından risk oluşturan pestisit kalıntıları ile ilgili iddialar artarken, sosyal medyada etkili olduğu tartışmalı yöntemler hızla yayılıyor. Dr. Müge Kesici Baysoy, sorunun üstesinden gelmenin üreticilerin bilinçli uygulamaları ve etkili bir denetim sistemi ile mümkün olabileceğine vurgu yapıyor. Tarım ürünlerinde pestisit kalıntılarının varlığı tartışmaları devam ederken, çözüm için gözler üretici bilinçliğine ve denetim mekanizmalarına çevrildi.

ÜRETİCİNİN BILINCİ VE DENETİM SİSTEMLERİ

Bahçeşehir Üniversitesi Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Müge Kesici Baysoy, konunun bilimsel boyutunu ve olası çözüm yollarını ele alıyor. Pestisitlerin insan sağlığına ciddi zararlar verdiği ve bu gibi ilaçların kullanımına bağlı ölümlerin bildirildiği biliniyor. Çeşitli pestisitlerin bitki kökenli ve kimyasal formülasyonları hakkında konuşan Baysoy, “Pestisitler, haşereleri, mikroorganizmaları ve diğer zararlıları yok etmek için kullanılan fiziksel, kimyasal veya biyolojik savaş maddeleridir,” diyor.

SORUNUN TEMELİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki tehlikelerine dikkat çeken Baysoy, “Bu maddelerin limit dozu aşıldığında ciddi toksik etkileri ortaya çıkabiliyor. Bazı kanser türlerinin tarım ilaçları ile ilişkili olduğuna dair çalışmalar mevcut,” şeklinde açıklıyor. Çiftçilerin, ilaçlama kurallarına uyması gerektiğini belirtiyor ve denetimlerin sıkılaştırılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

DENETİMLERİN GEREKLİLİĞİ

Dr. Baysoy, pestisit kalıntısının azaltılması adına tarım ilaçlarının üzerinde belirtilen doz ve kullanım şekline uyulmasının zorunlu olduğunu kaydediyor. “Bazen, daha yüksek kar oranın elde edilmesi amacıyla erken hasat yapılabiliyor. Ancak denetimler bu konuda çiftçilere rehberlik etmeli,” diyor. Pestisit kalıntılarının tespitinin laboratuvar ortamında ve sürekli denetimle yapılması gerektiğine de vurgu yapıyor.

EVDE PESTİSİT TEMİZLİĞİ MÜMKÜN MÜ?

Pestisitleri yok etmek için sosyal medyada çeşitli öneriler öne çıkıyor. Dr. Baysoy, sıklıkla dile getirilen karbonatlı su ile belirtilen temizlik uygulamalarının her etken madde için geçerli olmadığını belirtiyor. “Evde uygulanabilecek çözümler sınırlıdır,” diyor ve özellikle ürünlerin akan su altında yıkanmasının önemli olduğunu ekliyor. Bunun yanında, kabuklu ürünlerin soyulmasının da bazı durumlar için faydalı olabileceğini aktarıyor.

SORUMLULUK VE EĞİTİM ÖNEMİ

Son olarak, Dr. Baysoy, üreticilerin sorumlu bir şekilde davranmasının gerektiğini ve eğitimin bu süreçte önemli bir destek olabileceğini ifade ediyor. “Üreticiler, pestisit kullanımı konusunda bilinçlenmeli ve gerekli denetimlerle desteklenmelidir,” şeklinde son sözlerini iletiyor.