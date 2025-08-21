Pestisit kullanımı için reçete zorunluluğu

YENİ DÖNEM TARIM POLİTİKALARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaçların kullanımında yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Yumaklı, “Bitki Reçetesi (B-REÇETE) uygulamasını başlatıyoruz. Üretici zirai ilacı artık istediği kadar alamayacak, her bitki için reçete yazılacak. Pestisitler, eczanelerden ilaç alınır gibi reçeteyle temin edilecek. Tarlanın ihtiyacı 10 birimse, 15 birimlik ilaç alınamayacak. Ürüne uygun ilaç, uygun dozda verilecek. Uygulamaya pilot bölgelerde başlayacağız, ardından tüm illerde hayata geçireceğiz” dedi. CNBC-e’de yer alan bilgilere göre, Bakan Yumaklı, Ankara’da televizyon temsilcileriyle bir araya geldi ve B-REÇETE uygulaması hakkında önemli bilgiler paylaştı.

PESTİSİT KULLANIMINA DÜZENLEME

Yumaklı, pestisit kullanımının azaltılması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. “Denetimlerimiz burada devam ediyor. 27 AB ülkesinde yılda 100 bin denetim yapılmış. Sadece Türkiye olarak biz yılda 100 bin denetim yapıyoruz. Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz. B-REÇETE ile üretici zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak. Ne kadar alanda hangi bitkiye uygulayacak, bunun önceden reçetesini yazacağız. Üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Tıpkı eczanelerde ilaç alımında olduğu gibi. Eğer tarlanızın ihtiyacı 10 birimse siz 15 birimlik ilaç alamayacaksınız. O ürüne uygun ilacı, uygun dozda alacaksınız. Bunu bu sene pilot bölgelerde başlayıp, önümüzdeki sene bütün illerimizde uygulayacağız” diye ekledi.

PESTİSİTLERİN TEHLİKESİ

Pestisitler, ABD ve Avrupa’da yapılan araştırmalarda çocuklarda ciddi nörolojik riskler yarattığı için dikkat çekiyor. Avrupa Birliği, bu nedenle 2020 yılında bazı pestisit maddelerini yasakladı. Türkiye de 2020 yılında Klorpirifos’un kullanımını durdurdu. Ancak, Türkiye’nin ihraç ettiği gıda ürünlerinde bu pestisitlerin kalıntılarına hâlâ rastlanıyor. Greenpeace tarafından yapılan bir çalışmada, İstanbul’daki zincir marketler ve pazarlarından alınan sebze ve meyvelerde yüzde 61 oranında birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi. Ayrıca, analiz edilen ürünlerin yüzde 31,6’sında hormonal sistem bozucu, nörolojik gelişim etkileyici ve kanserojen olarak bilinen pestisitlere rastlandığı gözlemlendi.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırmalar, çocukların pestisitlere karşı daha hassas olduğunu ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceklerini gösteriyor. Çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerinin gelişim aşamasında olması nedeniyle pestisitlerin etkileri daha zarar verici ve kalıcı olabiliyor. Bilimsel çalışmalar, kritik nörogelişimsel dönemde pestisitlere maruz kalmanın, nörogelişimsel bozukluklar da dahil birçok hastalığa yakalanma riskini artırdığını belirtiyor.

KANSER İLE İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, pestisitlerle kanser gelişimi arasında bazı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Bu kanser türleri arasında prostat kanseri, lösemi, Burkitt lenfoma, nöroblastom, Wilms tümörü, Hodgkin dışı lenfoma, yumurtalık kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, mesane ve rektum kanseri bulunuyor.