Pestisitler İçin Reçete Zorunluluğu Başlıyor

YENİ ZİRAYI İLAÇ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaç kullanımında önemli bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Yumaklı, “Bitki Reçetesi (B-REÇETE) uygulamasını başlatıyoruz. Üretici zirai ilacı artık istediği kadar alamayacak, her bitki için reçete yazılacak. Pestisitler, eczanelerden ilaç alınır gibi reçeteyle temin edilecek. Tarlanın ihtiyacı 10 birimse, 15 birimlik ilaç alınamayacak. Ürüne uygun ilaç, uygun dozda verilecek. Uygulamaya pilot bölgelerde başlayacağız, ardından tüm illerde hayata geçireceğiz.” diye belirtti.

PESTİSİTLERİN KULLANIMI AZALACAK

CNBC-e’de yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ankara’daki televizyon temsicileri ile bir araya gelerek B-REÇETE uygulamasını tanıttı. Yumaklı konuyla ilgili olarak, “Pestisit kullanımının azalması için de çalışmalarımız sürüyor. Denetimlerimiz burada devam ediyor. 27 AB ülkesinde yılda 100 bin denetim yapılmış. Türkiye olarak biz yılda 100 bin denetim yapıyoruz. Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz. B-REÇETE ile üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak. Ne kadar alanda hangi bitkiye uygulayacak, bunun önceden reçetesini yazacağız, üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Eğer tarlanızın ihtiyacı 10 birimse siz 15 birimlik ilaç alamayacaksınız. Uygun dozda ilacı alacaksınız. Bunu bu sene pilot bölgelerde başlayıp, önümüzdeki sene bütün illerimizde uygulayacağız.” açıklamasında bulundu.

PESTİSİTLERİN TEHLİKELİ ETKİLERİ

ABD ve Avrupa’da yapılan resmi araştırmalar sonucunda yaygın bir pestisitin çocuklarda ciddi nörolojik riskler yarattığı belirlenmişti. Bu nedenle, Avrupa Birliği 2020 yılında bu maddenin kullanımını yasakladı. Aynı yıl, Türkiye de Klorpirifos adlı böcek ilacının kullanımını durdurdu. 2021’de ise bu ilacın bir türevi olan Klorpirifos-metil’in kullanımı yasaklandı. Ancak bu pestisitlerin kalıntılarına, Türkiye’nin ihraç ettiği gıda ürünlerinde hâlâ rastlanıyor ve bu durum sık sık ürün geri gönderilmesine neden oluyor. Örneğin, Greenpeace’in yaptığı çalışmada, İstanbul’da beş zincir marketten ve farklı semt pazarlarından alınan sebze ve meyvelerin yüzde 61’inde birden fazla pestisit kalıntısı, yüzde 43’ünde ise en az bir PFAS’li pestisit kalıntısı belirlendi. Analiz edilen ürünlerin yüzde 31,6’sında ise hormonal sistem bozucu, nörolojik etkiler yaratan ve kanserojen olduğu bilinen pestisitler bulundu.

PESTİSİTLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırmalar, çocukların pestisitlere karşı yetişkinlerden çok daha hassas olduğunu ortaya koyuyor. Çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemleri henüz gelişme aşamasında olduğu için pestisitlerin etkileri daha zararlı ve kalıcı olabiliyor. Bilimsel çalışmalar, kritik nörogelişimsel dönemde pestisitlere maruz kalmanın, birçok hastalığa yatkınlığı artırdığını gösteriyor.

KANSER İLE İLİŞKİLER

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda pestisitlerle kanser gelişimi arasında bazı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu ilişkiler şunlardır: Prostat, lösemi, Burkitt lenfoma, nöroblastom, Wilms tümörü, Hodgkin dışı lenfoma, yumurtalık kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, mesane ve rektum kanseridir.