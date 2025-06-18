Pet Hegseth, Senato’da Soruları Cevapladi

ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH’İN AÇIKLAMALARI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlığının 2026 bütçesi hakkında Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde gerçekleştirilen oturumda soruları yanıtladı. Hegseth, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesi konusundaki soruları yanıtlarken, ordunun Başkan Donald Trump’ın vereceği emirleri uygulamak için hazır olduğunu belirtti.

İRAN’A UYARI

Hegseth, yapılan açıklamalarında İran’a yönelik bir uyarıda bulunarak, “Nükleer program konusunda anlaşma yapması için Başkan Trump’ın çağrılarını dikkate almalıydılar. Trump’ın sözü bir anlam taşır, dünya bunu anlıyor” dedi. Savunma Bakanlığı’nın görevini vurgulayan Hegseth, “Seçeneklerle hazır beklemek bizim işimiz. Şu anda tam olarak bunu yapıyoruz” ifadesine yer verdi.

CAYDIRICILIK ÇABALARI

Trump yönetiminin “caydırıcılığı yeniden tesis etme” çabaları hakkındaki bir soruya ise Hegseth, “Bu ortamda zaten büyük ölçüde caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Asıl soru, önümüzdeki günlerde bunun hangi yöne evrileceği” şeklinde yanıt verdi.