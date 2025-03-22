Pet Shop Denetimlerinde 97 Papağana El Konuldu

DENETİMLERDE EL KONULAN PAPAGANLAR

Antalya’da gerçekleştirilen pet shop denetimlerinde, ayaklarında bilezik veya çip bulunmayan ve CITES evrakı olmayan 97 papağana el konuldu. Denetimlerin sonucunda, işletmeye toplamda 156 bin 500 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

İŞLETMEYE UYGULANAN CEZA VE REHABİLİTASYON

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde bulundurulan toplam 9 farklı türdeki 97 papağan tespit edildi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde işlem yapan ekipler, el konulan papağanların rehabilitasyon sürecinin ardından uygun yaşam alanlarına yerleştirileceğini belirtti.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN TÜRLERİN KORUNMASI

Antalya DKMP yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Bu şekilde, doğanın korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.