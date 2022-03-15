Petek Dinçöz boşandı

2014 yılında Boğaz’da görkemli bir düğünle evlenen ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, eşi Serkan Kodaloğlu’ndan tek celsede boşandı.

‘Foolish Casanova’ şarkısıyla ünlenen Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu, iki aylık birlikteliğin ardından Temmuz 2014’te Baltalimanı’nda bir mekanda dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Aslan, 4 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gelmişti. Mahkemeye başvuran ikili, bugün tek celsede boşandı.

41 yaşındaki şarkıcı, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu: Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle.