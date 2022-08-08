Petek Dinçöz evlendi

4 ay önce Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlendi.

Ünlü şarkıcı, manken ve oyuncu yüzüklerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak altına “Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun” notunu düştü.

Geçtiğimiz Nisan ayında Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz yeni bir birlikteliğe yelken açtı. İşletmeci Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Dinçöz ilk kareyi paylaştı. Ünlü şarkıcı, manken ve oyuncu yüzüklerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak altına “Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun” notunu düştü.

Manken, oyuncu ve şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile birleştirmişti. Dinçöz’ün bu evliliğinden oğlu Aslan dünyaya gelmişti. Çift geçtiğimiz Nisan ayında boşandı.

“ATTIĞIMIZ İLK ADIMIMIZ HAYIRLI OLSUN”

4 ay önce Serkan Kodaloğlu ile evliliğini noktalayan Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturdu. Ünlü isim, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Dinçöz, paylaştığı fotoğrafın altına “Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın” notunu düştü.

Nida Büyükbayraktar ise Petek Dinçöz ile çekilen bu kareyi paylaştı.

Dinçöz’ün fotoğrafının altına takipçileri “Yeni boşanmadınız mı, ne çabuk” , “Herkes şok” , “Çabuk eskitiyorsunuz her şeyi sizleri anlamak mümkün değil” gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.