Peter Etebo Ameliyat Geçirdi Geçmiş Olsun

PETER ETEBO AMELİYAT OLDU

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nde aşil tendonundan sakatlık yaşayan Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo, başarılı bir ameliyat geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sırasında antrenmanda sağ ayak aşil tendonundan sakatlanan Peter Etebo, sponsorumuz Acıbadem Ankara Hastanesi’nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt ve Doç. Dr. Ali Şahin tarafından başarılı bir operasyon geçirdi.” denildi.

Açıklamada, oyuncunun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtildi. “Kaptanımız Peter Etebo’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz.” ifadesiyle, Etebo’ya olan destek vurgulandı. Gençlerbirliği camiasi, oyuncunun hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını bekliyor.