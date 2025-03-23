Peter Schiff Bitcoin Rezervi Kurdu

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Peter Schiff, kripto para dünyasında sıklıkla eleştirilen bir figür olmasına rağmen, son günlerde attığı yeni adımlarla dikkat çekiyor. “Stratejik Bitcoin Rezervi” adını verdiği girişimi ile güvenlik önlemlerini artırdığını açıklayan Schiff, Bitcoin’lerini bir donanım cüzdanına taşıma kararı aldı. 62. doğum günü vesilesiyle bu hamlesini duyuran Schiff, uzun yıllar boyunca Bitcoin karşıtı bir tutum sergilemesine rağmen sektörde şaşırtan bir değişim yaşatıyor.

STRATEJİK BİR GİRİŞİM

Schiff’in Stratejik Bitcoin Rezervi adını verdiği proje, ABD hükümetinin ek maliyet olmadan varlık edinme yaklaşımından esinlenerek oluşturuldu. Bütçeden bağımsız olarak yürütülen bu girişim, ekonomi çevrelerinden ilgiyle karşılandı. Ekonomist, yaptığı açıklamada, Bitcoin varlıklarını bir borsadan donanım cüzdanına aktardığını belirtti. Bu adımın amacının tamamen şeffaflık olduğunu vurgulayan Schiff, geleneksel doğum günü hediyeleri yerine, insanları rezervine Bitcoin katkısında bulunmaya davet ediyor.

KATKI ŞARTI VE GİZLİLİK

Schiff, bu katkıların kişisel bağışlar olmadığını özellikle vurguluyor. Ekonomist, bu varlıklara asla dokunmayacağını veya satış yapmayacağını ısrarla ifade ediyor. Bu durum, Schiff’in Bitcoin’le ilgili temkinli yaklaşımını daha da belirgin hale getiriyor. Ayrıca, Schiff’in PaxGold veya Tether Gold satın almaya da sıcak baktığını belirtmesi dikkat çekiyor.

BİTCOİN REZERVİ VE SOLANA

Schiff şu an için toplamda yaklaşık 4.200 dolar değerinde 0,05 BTC barındıran bir Bitcoin rezervine sahip. Bu miktar, kripto para birimlerini yıllarca eleştiren bir ekonomist için kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Schiff’in Solana biriktirmeye başladığını da açıkladığı ve bunu Bitcoin rezervinden ayrı tuttuğunu belirtmesi oldukça önemli. Bu durum onun Bitcoin’i uzun vadeli bir rezerv olarak, Solana’yı ise farklı bir kategori olarak değerlendirdiğini gösteriyor.