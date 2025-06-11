Petkimspor’da Heyecan Ve Yeni Yapı

YENİ SEZONA HEYECANLA HAZIRLANIYOR

İzmir, Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu öncesinde Aliağa Petkimspor ile sözleşme imzalayan Antrenör Özhan Çıvgın, heyecanını paylaştı. Özhan Çıvgın, son 12 yılın 10’unu geçirdiği Büyükçekmece’de, takımı mali açıdan zorlu şartlarda her sezon Süper Lig’de tutmayı başardı ve Play-Off mücadelesine katıldı. Deneyimli antrenör, sosyal medya üzerindeki bir basketbol platformuna verdiği röportajda, Aliağa Petkimspor’un kendisine çok heyecan verdiğini söyledi.

YENİ OYUNCU GRUBU VE TEKNİK EKİP

46 yaşındaki Çıvgın, “Petkimspor beni çok heyecanlandırıyor, basketbola daha çok odaklanacağım bir ortam olacağını düşünüyorum. Yeni bir oyuncu grubu kuracağız, teknik ekipte de değişiklikler olacak. Aynı havayı yakalayacağımızı düşünüyorum” diye belirtti. Genel Menajer Levent Türknas’ın deneyimine de dikkat çeken Çıvgın, “Onunla beraber iyi ekip kurup iyi işler başarmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNEM VERECEK

Çıvgın, Petkim’le bayram döneminde görüşmeye başladıklarını ve her iki tarafın da istekli olmasının ardından hızlıca anlaşmaya vardıklarını belirtti. “Çok iyi bir organizasyonu olan bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum. Petkim’de 2-3 senedir altyapıya ciddi yatırımlar var. A takımın yanı sıra altyapı ile de ilgilenecek ve A takıma entegrasyonu sağlamaya çalışacağım” dedi. Aliağa’nın basketbol altyapısına vurgu yapan Çıvgın, “Burak Gören bayrağı bir noktadan bir noktaya getirdi, umarım üzerine ekleriz. Kadromuzda daha önceki yıllarda çalıştığım oyunculardan da bazıları olabilir” ifadelerini kullandı.