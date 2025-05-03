Petro, Küba Ablukasının Kaldırılmasını İstedi

GUSTAVO PETRO’NDAN ABD’YE ABLUKA ÇAĞRISI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’ye Küba’ya yönelik uygulanan ablukanın kaldırılması için çağrı yaptı. Petro, X sosyal medya platformu üzerinden, Küba’da gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne katılan binlerce kişiye ait fotoğrafları paylaştı.

ABD, KÜBA HALKINA VERİLEN MESAJI DÜŞÜNMELİ

Cumhurbaşkanı Petro, “ABD, Küba halkının verdiği bu mesaj üzerinde düşünmelidir. Abluka, yalnızca halkın hükümetine daha fazla destek vermesine yol açmaktadır. Bir halkın geleceği hakkında özgürce tartışabilmesi ancak abluka ve zorbalık olmadan mümkündür. Havana’da 1 Mayıs.” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, Küba’nın başkenti Havana’da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına binlerce kişi katılırken, gösterilerde ABD’nin ülkeye uyguladığı her türlü ambargo protesto edildi.