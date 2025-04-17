Petrol Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İLÇEDE PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van’ın Muradiye ilçesi Beşparmak Mahallesi Kürzot bölgesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen petrol arama çalışmaları çerçevesinde 200 tonluk büyük bir sondaj kulesi kuruldu. Muradiye ilçesinin yaklaşık 25 kilometre uzağında, 2300 rakımda yer alan dağın eteklerinde başlayan bu projeler, zorlu coğrafyaya rağmen tüm hızıyla sürüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye getirildi ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları, saha çalışmalarına 24 saat boyunca destek veriyor.

PERSONEL VE ÇALIŞMA SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın liderliğinde TPAO ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan sahada, yaklaşık 200 personel görev alıyor. Çalışmaların dört mevsim boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi. Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve süreci yakından takip etti.

TARİHİ PETROL ÇIKARIMI

AK Parti Van İl Başkanı Arvas, konu hakkında yaptığı açıklamada, bölgenin tarihi olarak petrol geçmişine sahip olduğunu vurguladı. Arvas, “Muradiye ilçemize 25 kilometre mesafedeki Beşparmak-Kürzot bölgesi, Özalp sınırlarımız içerisinde yer alıyor. 1915 Rus-Ermeni istilası döneminde Ruslar burada günlük 5 ton petrol çıkarıyorlardı. O zaman kuyunun üzerini kapattıkları biliniyor. Bugün bile derenin dibinde o dönemki faaliyetlerin izlerine rastlanabiliyor. Çıkarılan petrol o dönemde Van Gölü üzerindeki teknelerde, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde kullanılmış” ifadelerini kullandı.

GÜVEN VE İSTİHDAM ARTIŞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iki yıl önce sundukları raporla birlikte, bölgedeki uydu taramaları ve hazırlıkların ardından huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla sondaj çalışmalarının başladığını belirten Arvas, “200 tonluk kuleyle 1050 metre derinliğe inilerek petrol aranıyor. Kaliteli ve yüksek graviteye sahip petrol bulunması durumunda, ülkemiz ekonomisine ve bölgede istihdam artışına önemli katkılar sağlanacak” dedi. Elde edilecek verilerin, başka bölgelerde yapılacak sondajlar için yön gösterici olacağının altını çizen Arvas, “Çatak bölgemizde de petrol, maden ve sıcak su kaynaklarımız mevcut. İnşallah, terörden uzak bir dönemde bu kaynakları ekonomimize kazandıracağız. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.