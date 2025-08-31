Petrol Fiyatları Düşebilir, Talep Belirsiz

ENERJİ TALEBİNDEKİ GÜÇLENME

Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik karşılıklı gümrük tarifelerini uzatma kararı, küresel enerji talebinin görünümünü güçlendirdi. Bu durum, Brent petrolün mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak ayı 62,60 dolardan kapatmasına yol açtı. Haziran ayında Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmasına vardığını açıklaması, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatçısı olan ülkelerin talebini artırarak fiyatların yükselişine neden oldu ve Brent petrol için fiyatlar yüzde 6,2 artarak 66,46 dolara ulaştı. Küresel ticaret anlaşmalarına dair iyimser beklentilerin ekonomik faaliyetleri canlandıracağı düşünülüyor, bu durum petrol talebine de olumlu yansıyor.

TALEP VE ARZDAKİ DEĞİŞİMLER

Washington yönetiminin, İran ve Rusya’dan petrol taşındığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar açıklaması, arz daralması endişelerini artırdı ve Brent petrol temmuz ayını yüzde 7,9 artışla 71,71 dolardan kapattı. Ancak ABD’nin Hindistan’dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50’ye yükseltmesi ve yaz seyahat sezonunun sona ermesiyle talepteki zayıflama beklentileri, yükseliş trendini ağustosta değiştirdi. Brent petrol, ağustos ayında yüzde 6 değer kaybedip 67,37 dolardan kapattı ve temmuza göre yaklaşık 4,34 dolarlık bir gerileme yaşandı.

SON ÇEYREK BEKLENTİLERİ

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, yılın son çeyreğine yaklaşırken artan arz fazlası beklentisinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceğini belirtti. Dourian, petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışlarına rağmen fiyatların genel olarak istikrarlı gittiğini ifade etti. “Yılın son aylarında arz fazlası oluşursa fiyatlarda zayıflama görülebilir. Ancak ilerleyen dönemde piyasayı dengeye getirecek kadar güçlü bir talep olup olmayacağı fiyatları belirleyecek.” dedi.

fiyatların DÜŞEBİLECEĞİ RİSKLER

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, önümüzdeki aylarda yalnızca ham petrol piyasında değil, ürün tarafında da arz fazlasının oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı. Rizvi, küresel rafineri faaliyetlerinin oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğine işaret ederek, “Ancak, bu talebin karşılanamaması, ki bu oldukça olabiliyor, stokların artmasına yol açacak. Avrupa’da elektrik üretimi dolayısıyla artan dizel talebi fiyatlara bir destek sağlayabilir. Ancak temel belirleyici faktör Çin’in stok iştahı olacak. İlerleyen dönemde fiyatların dar bir aralıkta seyretmesini bekliyorum, 70 dolardan ziyade 50 dolara gerileme ihtimali daha yüksek görünüyor.” diye belirtti.