Petrol Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Petrol piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz hafta Brent petrol, 74,95 dolar seviyesine kadar ulaştı fakat haftayı 65,58 dolardan kapattı. Yeni haftada 63,20 doları gören Brent, şu an 64 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve dövizdeki göreceli gerileme, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 2 lira 64 kuruşluk bir indirim yapıldı. Böylece araç sahipleri sabaha daha düşük fiyatlarla uyanmış oldu.

BENZİNE BEKLENEN İNDİRİM

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, perşembe günü benzin fiyatlarına 2,15 TL’lik bir indirim yapılması planlanıyor. Bu indirimle benzin fiyatlarının motorinle benzer seviyelere inmesi bekleniyor. Ayrıca, LPG (otogaz) kullanıcıları için de sevindirici bir gelişme yaşandı. Salı gecesi LPG fiyatlarında 80 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Bu durum, tüm akaryakıt türlerinde gerilemeye neden oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: Benzin 46,57 TL, motorin 44,05 TL, LPG 26,51 TL. Ankara’da benzin 47,27 TL, motorin 44,90 TL, LPG 27,12 TL. İzmir’de ise benzin 47,68 TL, motorin 45,30 TL, LPG 27,02 TL olarak belirlenmiş durumda.