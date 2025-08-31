Petrol Fiyatları Düşüşe Geçebilir

KÜRESEL ENERJİ TALEBİ GÜÇLENİYOR

Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik karşılıklı gümrük tarifeleri için son tarihi uzatma kararı almasının ardından, küresel enerji talebine dair olumlu bir görünüm ortaya çıkıyor. Bu gelişme ile birlikte Brent petrol, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış göstererek ayı 62,60 dolardan kapatıyor. Haziran ayında Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmasına vardığını duyurması, dünyanın en büyük petrol tüketicisinin ve ithalatçısının talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Böylece Brent petrol, ayı yüzde 6,2 artışla 66,46 dolardan tamamlıyor. Küresel ticaret anlaşmalarına dair iyimser beklentilerin ekonomik faaliyetleri canlandıracağı ve bunun petrol talebine olumlu yansıyacağı düşüncesi, temmuz ayında fiyatların yükselişini destekliyor.

ARZ DARALMASI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Washington yönetiminin, İran ve Rusya’dan petrol taşındığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulaması arz daralması endişelerini artırarak, Brent petrolün temmuz ayını yüzde 7,9 artışla 71,71 dolardan kapatmasına neden oluyor. Ancak ABD’nin Hindistan’dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50’ye yükseltmesi ve yaz sezonunun bitişiyle talebin zayıflayacağı beklentileri, üç aylık yükseliş trendini ağustosta tersine çeviriyor. Brent petrol, ağustusu yüzde 6 değer kaybıyla 67,37 dolardan tamamlıyor. Böylece Brent petrolün varil fiyatı, temmuza kıyasla yaklaşık 4,34 dolar gerilemiş oluyor.

YIL SONU FİYATLARDA ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, yılın son çeyreğine yaklaşırken arz fazlası beklentisinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturduğunu aktarıyor. Dourian, petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışlarına rağmen fiyatların nispeten istikrarlı seyrettiğini belirtiyor. “Yılın son aylarında arz fazlası oluşması halinde fiyatlarda zayıflama görülebilir. Bununla birlikte, ilerleyen dönemde piyasayı dengede tutacak kadar güçlü bir talebin olup olmayacağı fiyatları belirleyecek” diyor.

FİYAT DÜŞÜŞÜ OLASILIKLARI GÜNDEMDE

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, ilerleyen aylarda yalnızca ham petrol piyasasında değil, ürün tarafında da arz fazlası oluşabileceğini belirtiyor. Rizvi, küresel rafineri faaliyetlerinin oldukça yüksek seviyelerde bulunduğunu ifade ederek, “Ancak bunun yeterli talep ile karşılanmaması, ki bu oldukça olası, stokların artmasına yol açacak” değerlendirmesinde bulunuyor. Avrupa’da elektrik üretiminden dolayı artan dizel talebinin fiyatlara destek sağlayabileceğini belirten Rizvi, “Ancak esas belirleyici unsur Çin’in stok iştahı olacak. İlerleyen dönemde fiyatların dar bir bantta seyretmesini bekliyorum. 70 dolar yerine 50 dolara doğru gerileme ihtimali daha yüksek görünüyor” diye ekliyor.