Petrol Fiyatları Düşüşüne Devam Ediyor

BRENT PETROL FİYATI GÜNCEL DURUM

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 71,60 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz gün 73,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,91 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,43 düşüşle 71,60 dolara geriledi. Aynı dakikada Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varili 67,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin’in teşvik planının ekonomiyi canlandırmak için yetersiz kalacağı ve küresel arz fazlası endişeleri nedeniyle düşmeye devam ediyor. Piyasa oyuncuları, OPEC’in aylık raporundan gelecek fiyat yönlendirmesi ve talep tahminlerini sabırsızlıkla bekliyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de, borç sorunları yaşayan yerel yönetimlere özel borç tahvili çıkarma kotasının 3 yıl için 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) yükseltilmesi kararlaştırıldı.

ÇİN’İN TEŞVİK PLANI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Uzmanlar, Çin hükümetinin açıkladığı teşvik planının yatırımcıların beklentilerini karşılamadığını belirtiyor. Piyasa oyuncuları, yeni teşvik paketinin petrol fiyatları ve ekonomik büyüme üzerindeki olası etkilerini sorguluyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gün içerisinde aylık petrol piyasası raporunu yayımlayacak. OPEC, önceki raporunda bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörülerini, bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etmişti. Beklentiler, talepteki düşüşün çoğunlukla Çin kaynaklı olacağı yönünde.

ABD DOLARININ ETKİSİ VE TEKNİK ANALİZ

Petrol talebindeki düşüş eğiliminin devam edeceğine dair endişeler, küresel arz fazlası oluşabileceği kaygısını arttırıyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oluyor. ABD dolar endeksi 105,605 ile yukarı yönlü bir eğilim sürdürüyor. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolün maliyetini artırarak talebi düşürmesi bekleniyor. Brent petrolü için teknik olarak 76,69 doların direnç, 70,93 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.