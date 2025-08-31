Petrol Fiyatları İçin Düşük Beklenti Var

ENERJİ TALEBİNDE GÜÇLENME

Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik karşılıklı gümrük tarifeleri için son tarihi uzatması, küresel enerji talebine dair görünümü güçlendiriyor. Bu bağlamda Brent petrol, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış ile 62,60 dolardan kapattı. Haziran ayı itibarıyla Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmasına vardığı duyurusunun ardından, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan iki ülkenin talebini artırarak fiyatlar üzerinde etkili bir yukarı yönlü baskı oluşturmasıyla Brent petrol, ayı yüzde 6,2 artış ile 66,46 dolardan tamamladı.

HAZİRAN MAKTANİ YÜKSELEN FİYATLAR

Küresel ticaret anlaşmaları konusundaki iyimserlik, ekonomik faaliyetleri canlandırarak petrol talebine olumlu yansıyor. Temmuz ayında fiyatların yükselişini etkileyen bu durum, Washington yönetiminin İran ve Rusya’dan petrol akışına yönelik yeni yaptırımlar açıklamasıyla da destekleniyor. Bu gelişme, arz daralması endişelerini artırarak Brent petrolün temmuz ayını yüzde 7,9 artışla 71,71 dolardan kapatmasına neden oldu. Ancak ABD’nin Hindistan’dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50’ye çıkarması ve yaz sezonunun sona ermesiyle talep zayıflayacağı beklentileri, ağustosta yükseliş trendini tersine çevirdi. Ağustos ayı Brent petrol fiyatı, yüzde 6 gerileyerek 67,37 dolardan tamamlandı.

PİYASADAKİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, yılın son çeyreğine yaklaşırken arz fazlası beklentisinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade ediyor. OPEC+ grubunun üretim artışlarının devam etmesine rağmen fiyatların nispeten istikrarlı seyrettiğini belirten Dourian, “Yılın son aylarında arz fazlası oluşması halinde fiyatlarda zayıflama görülebilir” açıklamasını yapıyor.

Dourian, İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesi veya Washington’un Rusya’nın enerji sektörüne yönelik daha sert yaptırımlar uygulaması halinde piyasa dengelerinin değişebileceğine dikkat çekiyor. Piyasada devam eden jeopolitik ve ticari belirsizliklerin, fiyat oynaklığını artırmaya devam edeceği düşünülüyor.

FİYAT HAREKETLERİ VE BELİRSİZLİKLER

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, ilerleyen dönemde yalnızca ham petrol piyasasında değil, ürün tarafında da arz fazlası oluşabileceğini aktarıyor. Küresel rafineri faaliyetlerinin yüksek seviyelerde olduğunu vurgulayan Rizvi, buna rağmen talebin karşılanmamasının, stok artışına yol açabileceğini ifade ediyor. Avrupa’da elektrik üretimi nedeniyle artan dizel talebinin fiyatları bir miktar destekleyebileceğini, fakat esas belirleyici unsurun Çin’in stok iştahı olacağının altını çiziyor. İlerleyen dönemler için fiyatların dar bir bantta seyretmesini bekleyen Rizvi, “70 dolar yerine 50 dolara doğru gerileme ihtimali daha yüksek görünüyor” diyor.