Petrol Fiyatları Yükseldi, Saldırı Nedeniyle

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTAN KAYGILAR

Petrol fiyatları, İsrail’in İran’a yönelik saldırı düzenleme kararının ardından yüzde 7’yi aşan bir artış gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artıp 74,49 dolara yükseldi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 artışla 73,39 dolara fırladı.

İsrail’in saldırı tehditlerinin ardından İran’ın başkenti Tahran’da güçlü patlama sesleri duyulmaya başladı ve bu durum petrol fiyatlarını etkiledi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ayrıca, İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz’ın ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini de aktardı. İran’ın çeşitli bölgelerindeki çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu, bu hedefler arasında komutanlar, karargahlar ve nükleer tesislerin de bulunduğu ifade edildi. İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına yönelik önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattığını duyurdu.