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Petrol Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

PETROL FİYATLARINDA YENİ DÖNEM

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kuru artışı, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamlar yapılacak.

ZAM PERİYODU

14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren benzine 1,5 TL zam gelmesi bekleniyor. Ardından, 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren motorin grubuna 1,3 TL zam yapılması öngörülüyor.

LİTRE FİYATLARI ARTIYOR

Artışın ardından büyük şehirlerdeki litre fiyatları şu şekilde olacak: İstanbul’da 46,77 TL, Ankara’da 47,40 TL ve İzmir’de 47,74 TL’ye yükselecek. Öncesindeki fiyatlar ise İstanbul’da 45,50 TL, Ankara’da 46,32 TL ve İzmir’de 46,65 TL olarak kaydedilmişti.

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