Petrol Fiyatlarında Büyük Düşüş Bekleniyor

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞLARI PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRÜYOR

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşları, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açıyor. Bu süreç, petrolün varil fiyatının 75 dolardan 65 dolara kadar gerilemesine sebep oldu. OPEC+’nin açıklanan üretim artış planı da bu düşüşe katkı sağlıyor. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 65,58 dolara kadar düşerek son yılların en büyük kaybını yaşadı.

PETROL FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki bu ciddi düşüş, akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi oluşturuyor. Sektör kaynakları, çarşamba günü itibarıyla benzine ve motorine 1,5 TL’yi aşan bir indirim yapılabileceğini belirtiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL VE İZMİR’DE

İstanbul’un Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu yakasında ise fiyatlar:

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara’daki akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir’deki akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.65 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL