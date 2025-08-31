Petrol Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor

KÜRESEL ENERJİ TALEBİ GÜÇLENİYOR

Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik karşılıklı gümrük tarifelerinin son tarihini uzatma kararı, küresel enerji talebi ile ilgili görünümü olumlu etkiledi. Bu gelişme sonucunda Brent petrol, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış göstererek ayı 62,60 dolardan kapattı. Haziran ayında Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklaması, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatçısı olan bu iki ülkenin taleplerini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturdu. Sonuçta, Brent petrol ayı yüzde 6,2 artışla 66,46 dolardan tamamladı.

TİCARET ANLAŞMALARI PETROL FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Küresel ticaret anlaşmalarına dair iyimserlik, ekonomik faaliyetleri canlandırarak petrol talebine olumlu katkıda bulunma beklentisi yaratıyor. Bu durum, temmuz ayındaki fiyat artışını destekledi. Washington yönetiminin, İran ve Rusya’dan petrol taşındığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar açıklaması, arz daralması endişelerini artırarak temmuz ayında Brent petrolün fiyatını yüzde 7,9 artırarak 71,71 dolara yükseltti. Ancak, ABD’nin Hindistan’dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50’ye çıkarması ve yaz seyahat sezonunun sona ermesi ile talebin zayıflaması beklentileri, ağustosta üç aylık yükseliş trendini tersine çevirdi. Brent petrol, ağustosu yüzde 6 değer kaybıyla 67,37 dolardan tamamladı ve temmuz ayına göre yaklaşık 4,34 dolar gerilemiş oldu.

FİYATLARDA ZAYIFLAMA BEKLENİYOR

Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, yılın son çeyreğine yaklaşırken arz fazlası beklentisinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti. Dourian, petrol üreticisi OPEC+ grubunun üretim artışına rağmen fiyatların istikrarlı seyrettiğini ifade ederek, “Yılın son aylarında arz fazlası oluşursa fiyatlarda zayıflama görülebilir. Ancak, ilerleyen dönemde piyasayı dengede tutacak kadar güçlü bir talep olup olmayacağı fiyatları belirleyecek.” dedi.

STOKLARDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR

İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesi veya Washington’un Rusya’nın enerji sektörüne daha sert yaptırımlar uygulaması halinde piyasa dengelerinin değişebileceğine dikkat çeken Dourian, yıl boyunca fiyat dalgalanmalarını artıran jeopolitik ve ticari belirsizliklerin de etkili olacağını ifade etti. Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi de ilerleyen aylarda yalnızca ham petrol değil, ürün tarafında da arz fazlasının oluşabileceğine dikkat çekti. Rizvi, küresel rafineri faaliyetlerinin yüksek seviyelerde olduğunu belirterek, “Yeterli talep ile karşılanmaması durumunda bu, stokların artmasına yol açacak. Avrupa’da elektrik üretimi nedeniyle artan dizel talebi fiyatlara destek sağlayabilir. Ancak belirleyici unsur Çin’in stok iştahı olacak. İlerleyen dönemde fiyatların 70 dolardan 50 dolara doğru gerileme ihtimali daha yüksek görünüyor.” ifadelerini kullandı.