Petrol Ofisi, En Değerli 20 Marka

PETROL OFİSİ GRUBU, DEĞERLİ MARKA SIRALAMASINDA YER ALDI

Petrol Ofisi Grubu, Brand Finance tarafından yayımlanan Türkiye’nin en değerli markaları raporunda Türkiye’nin en değerli ilk 20 markası içerisinde yer aldığını duyurdu. Şirket, akaryakıt sektörünün en değerli markası unvanını üst üste üçüncü kez elde ettiğini bildirdi. Dünyaca ünlü bağımsız marka değerlendirme ve danışmanlık şirketi Brand Finance, TÜRKİYE 125 – Türkiye’nin En Değerli Markaları 2025 raporunu yayımladı. Petrol Ofisi, bu sıralamada Türkiye’nin en değerli ilk 20 markası arasında yer alan tek akaryakıt şirketi olarak dikkat çekti.

BAŞARI, STRATEJİK ADIMLARIN SONUCU OLDU

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Türkiye’nin en değerli ilk 20 markası listesinde yer almanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Abbasoğlu, “Türkiye’nin en değerli ilk 20 markası arasında yer alarak bir kez daha sektörümüzün en değerlisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu performans uzun vadeli finansal stratejimizin ve ekosistem ekonomisine verdiğimiz özenin bir sonucu” dedi. bp satın alımını örnek gösteren CEO, “Bu önemli işlemin markamıza ve ekosistemimize kattığı değerin karşılığını görüyor olmak büyük mutluluk” şeklinde konuştu.

GELECEKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Abbasoğlu, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara, iş ortaklarına ve güvenen milyonlarca müşteri ile teşekkür etti ve sürdürülebilir büyümeye odaklı yerel ve bölgesel yatırımlarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.