Petrol Ofisi Grubu, As Grup ile Bodrum’da İstasyon Açtı. Yatlar, Deniz Araçları İçin Yakıt Sağlanacak. Açılışta CEO Mehmet Abbasoğlu ve Mert Aslan Vardı. Bodrum, Denizcilik Sektörü İçin Önemli. Yeni İstasyon, Yat Rotalarına Değer Katacak. Başarı İçin Yatırımlar Devam Edecek

PETROL OFİSİ GRUBU, YENİ İSTASYONUNU AÇTI

Petrol Ofisi Grubu, As Grup iş birliğiyle Milta Bodrum Marina’daki yeni istasyonunu faaliyete geçirdi. Bu istasyon, Türkiye’deki yat bağlama kapasitesinin ve yakıt ikmalinin yaklaşık yüzde 40’ının gerçekleştiği Bodrum’da, 40 metreye kadar yanaşan yatlar yanı sıra tüm deniz taşıtlarına hizmet sunarak bölgedeki operasyonların desteklenmesini hedefliyor. Açılış, özel bir etkinlik ile yapıldı ve etkinliğe Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, As Grup İcra Kurulu Başkanı Mert Aslan ve PÜİS – Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş katıldı.

YENİ İSTASYONUN ÖNEMİ VE KAPASİTESİ

Milta Bodrum Marina, Petrol Ofisi Grubu’nun Türkiye genelindeki marina ağında 16. istasyon olma özelliğini taşıyor. Denizcilik sektörü açısından prestijli bir konumda bulunan istasyon, 40 metreye kadar yaklaşan tekne ve taşıtların yakıt ihtiyacını karşılıyor. Yeni istasyonla birlikte Petrol Ofisi Grubu’nun Muğla ilindeki marina istasyonu sayısı 7’ye ulaştı. Bodrum’da 2, Marmaris’te 2 ve Göcek’te 3 marina istasyonu ile PO/Marine markası altında denizcilik sektöründe altı yıldır liderliğini sürdürüyor.

MEHMET ABBASOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “As Grup iş birliğiyle Bodrum Kalesi’nin hemen önünde, cennet vatanımızın bu özel köşesinde, hizmet vermek bizler için son derece kıymetli. Mavi Vatan vizyonu kapsamında denizcilik ikmali, hem gelir-gider dengesi hem de operasyonel hacmi ve dinamikleriyle stratejik bir önem taşıyor. Bu alana yatırım yapmayı sürdüreceğiz; yalnızca Ege ve Akdeniz’de değil, Karadeniz’de de sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diyerek, denizcilik alanında büyüme hedeflerini vurguladı.

MERT ASLAN’DAN YATIRIM VURGUSU

As Grup İcra Kurulu Başkanı Mert Aslan, “Bodrum’un denizcilik kültürüne katkı sunacak bu yatırımı yeniden Petrol Ofisi bayrağı ve AQUAS markamız ile hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milta Marina istasyonumuzun konumu ve güvenli hizmet anlayışıyla uzun yıllar bölgeye değer katacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

AIDIN YILDIZ’DAN SATIŞ HEDEFİ

Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız ise, “Petrol Ofisi Grubu olarak hem markamızın gücünü Bodrum’da göstermekten hem de böyle bir lokasyonda tüketicilerimize hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yatırımımızla istasyondaki satışların iki kattan fazla artacağına ve Bodrum’un turizm ile enerji alanındaki büyümesine de destek olacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.