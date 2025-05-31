Petrol Ofisi Grubu, En Değerli Marka

PETROL OFİSİ GRUBU’NUN BAŞARISI

Petrol Ofisi Grubu, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan Türkiye’nin en değerli markaları raporunda, üst üste üçüncü kez akaryakıt sektörünün en değerli markası olarak kendine yer buldu. Brand Finance, TÜRKİYE 125 – Türkiye’nin En Değerli Markaları 2025 yılı raporunu yayımladı. Bu raporda, Türkiye’nin enerji altyapı grubu da ilk 20 marka arasında yer aldı.

CEO’NUN AÇIKLAMALARI

Sonuçlar hakkında bir değerlendirme yapan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Türkiye’nin en değerli ilk 20 markası arasında yer alarak bir kez daha sektörümüzün en değerlisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu performans uzun vadeli finansal stratejimizin ve ekosistem ekonomisine verdiğimiz özenin bir sonucu” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, bp satın almasıyla enerji sektöründe önemli bir birleşmeye imza attıklarını belirterek, “Bu önemli işlemin markamıza ve ekosistemimize kattığı değerin karşılığını görüyor olmak büyük mutluluk” ifadelerini kullandı. Abbasoğlu, ayrıca bu başarıda emeği geçen tüm ekibe, iş ortaklarına ve kendilerine güvenen milyonlarca müşteriye teşekkür etti. Sürdürülebilir büyümeye odaklı yerel ve bölgesel yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Petrol Ofisi Grubu, başarılarını sürdürmek ve daha fazla değer yaratmak amacıyla yatırımlarını artırarak enerji sektöründeki rolünü güçlendirmeyi planlıyor.