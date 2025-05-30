Petrol Ofisi Grubu, UTTS İstasyon Sayısını 2.500’e Yükseltti

PETROL OFİSİ GRUBU UTTS İSTASYON SAYISINI ARTIRDI

Petrol Ofisi Grubu, ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırarak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) bulunan istasyon sayısını 2 bin 500’e taşıdı. Şirketten elde edilen bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla hayata geçirilen UTTS’ye geçiş için son tarih olan 30 Haziran yaklaşırken, Petrol Ofisi Grubu, ülke genelindeki UTTS’li istasyon sayısını 2 bin 500’e çıkardı.

UTTS DÖNÜŞÜMÜNÜN KRİTİKLİĞİ

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, UTTS dönüşümünün otomotiv pazarı ve özellikle filo ve operasyonel kiralama sektörü için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Abbasoğlu, “Sektörün artan büyüklüğü ve gelişimi de göz önüne alındığında hedefimiz hem kayıt dışı ekonomi ile olan savaşta sektörümüzün öncüsü olmak hem de paydaşlarımıza ve tüketicilere sürdürülebilir katma değer sağlamak. Bu alandaki teknolojik yatırımlarımızı derinleştirerek sürdüreceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YENİ UYGULAMALAR

Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Yiğit Meral, 2 bin 500 istasyonda, 3 bin 600’ü aşkın pompa adasındaki UTTS ağıyla en yaygın hizmeti vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Meral, “Dijital Dönüşüm Direktörlüğümüzün bu sürece özel geliştirdiği mobil uygulama sayesinde kullanıcılar alım işlemlerini, UTTS’li pompa adası seçmek zorunda kalmadan gerçekleştirebiliyor.” dedi. Ayrıca, müşterilerin kendileri için en uygun UTTS montaj şirketini seçebilmeleri amacıyla, 7/24 hizmet veren özel bir randevu çağrı merkezi oluşturduklarını belirtti. “Amacımız 30 Haziran’da sona erecek bu süreçte müşterilerimize hızlı ve pratik çözümler sunmak.” diye ekledi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SOHBET BOTU İLE YENİLİKLER

Petrol Ofisi, ileri teknolojiyi de sürece entegre ederek mükelleflerin sorularını hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan yapay zeka destekli “UTTS için Sor” sohbet botunu geçiş süreciyle birlikte devreye almıştı. Sohbet botuna, Petrol Ofisi web sitesinin sağ alt köşesinde yer alan sohbet ikonu üzerinden veya istasyonlarda bulunan “Konuşan İstasyon” QR menüsü aracılığıyla kolaylıkla erişilebiliyor.