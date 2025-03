Petrol Ofisi Maxima 2025 Ralli Sonuçları

MARMARİS EGE RALLİSİ SONUÇLANDI

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Marmaris Ege Rallisi, üç gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından sona erdi. Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen bu organizasyonda, Team Petrol Ofisi adına yarışan Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibi genel klasmanda şampiyonluğa ulaştı. Genç pilot Kerem Kazaz, henüz 19 yaşında olmasına rağmen, hem genel klasmanda birinci olmayı başardı hem de Genç Pilotlar ve Sınıf 2 kategorilerinde zafer kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca, Kazaz Remed Assistance Özel Ödülü’nün de sahibi oldu ve Team Petrol Ofisi, Türkiye’deki ilk rallisinde takımlar birinciliğini elde etti.

Genel klasman ikinciliğini, Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi kazanırken, bu ekip aynı zamanda Sınıf 3 birinciliğini de elde etti. Üçüncülüğe ise Toksport WRT takımından Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibi ulaştı. Markalar birinciliğini ise Castrol Ford Team Türkiye’nin kazanması dikkat çekti. Ayrıca, iki çeker ve Sınıf 4 birincisi Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren, Sınıf 5 birincisi Uğur Kaban-Melih Uygun ve Sınıf N birincisi de Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ oldu.

PİLOTLAR VE KUPA KAZANANLARI

Master pilotlar kategorisinde GP Garage My Team’den Uğur Soylu ve co-pilotu Şener Güray birinciliğe ulaştı. Kadın pilotlar birinciliğini yine GP Garage My Team’den Eda Soylu kazanırken, kadın co-pilotlar arasında birinci olan isim Begüm Uludağ oldu. Bu yıl ayrıca merhum otomobil sporcusu Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası’nda, Akın Can Kiper-Murat Yılmaz ekibi zirveyi elde ederek Kategori 2 birinciliğini kazandı. Kategori 3 birinciliğini Yaman Yılmaz-Ali Emre Yılmaz, Kategori 4 birinciliğini GMG Racing’ten Özgür Yürük-Mutlu Güler, Kategori 1 birinciliğini ise Faruk Sayın-Hilal Olgun elde etti. Kupada kadın pilotlar arasında birinci olan isim Çiğdem Tümerkan olurken, kadın co-pilotlar birinciliğini Sena Er kazandı.

GÜVENLİ SÜRÜŞ VE SOSYAL MESAJLAR

Ödül töreninde, Marmaris’te özel eğitim gören öğrencilerin hazırladığı resimler, yarışın ilk üç ekibine takdim edildi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı “Kaskım kapalı, yolum açık olsun” sloganıyla güvenli sürüş mesajı verdi. Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimi ise “Kadına el kalkamaz” pankartı açarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı, 17-19 Nisan tarihlerinde Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenecek Bodrum Rallisi ile devam edecek.