Petrol Ofisi ULSFO Üretti, Başarılı

PETROL OFİSİ ULTRA DÜŞÜK KÜKÜRTLÜ YAKIT ÜRETİMİNE BAŞLADI

Petrol Ofisi Grubu, Kocaeli Derince’deki terminalinde ilk Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt (ULSFO) üretimini gerçekleştirdi. Şirket, ilk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşarak, transit siyah ürün pazarının yüzde 20’den fazlasını karşıladığını duyurdu. Nisan ayında ECA uyumlu yüzde 0,10 kükürt içerikli ULSFO ikmalinin ardından ilk ULSFO üretimini başarıyla tamamladıklarını bildiren Petrol Ofisi, bu süreçte motorin, DMA ve VLSFO kapasitelerine ek olarak ULSFO üretim ve depolama esnekliğini de kazandı.

EKOLOJİK YAKITTA TALEP ARTIYOR

Petrol Ofisi Grubu Tedarik Operasyonları Kıdemli Müdürü Sibel Elekdağ Yeşiltepe, Türkiye’nin Akdeniz bölgesi Emisyon Kontrol Alanı kapsamına alınmasının düşük kükürtlü yakıtlara olan talebi önemli ölçüde artırdığını belirtti. Elekdağ Yeşiltepe, “Biz de bu değişime hızla adapte olarak operasyon güvenliğini önceliklendirip ürün testlerimize başladık. Terminal Operasyonları ve İkmal Müdürlüğü ekiplerimizin hassas çalışmaları neticesinde de Kocaeli Derince’deki tesisimizde ilk ULSFO üretimimizi başarıyla tamamladık” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE ÖNCÜ ADIMLAR

Elekdağ Yeşiltepe, üretim teknolojilerini ikmal güçleriyle birleştirerek sektörün sürdürülebilir geleceğine yönelik öncü adımlar attıklarını ifade etti. Bu sayede hem yerli hem de transit geçen gemilere kesintisiz ve hızlı ULSFO tedarikinin sunulması amacıyla çalıştıklarını belirtti. “Sürdürülebilir yakıt ekosistemine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadesinde bulundu.