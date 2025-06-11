Petrol Ofisi, ULSFO Ürettiğini Duyurdu

PETROL OFİSİ GRUBU’NUN ÖNEMLİ ATILIMI

Petrol Ofisi Grubu, Kocaeli Derince’deki terminalinde ilk Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt (ULSFO) üretimini gerçekleştirdi. İlk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşarak transit siyah ürün pazarının yüzde 20’sinden fazlasını karşıladı. Bu başarı, şirketin önemli bir adım attığını gösteriyor.

ÜRETİM VE DEPOLAMA ESNEKLİĞİ KAZANILDI

Nisan ayında ECA uyumlu yüzde 0,10 kükürt içerikli ULSFO ikmalini gerçekleştiren Petrol Ofisi, ilk ULSFO üretimini de tamamladı. Kocaeli Derince’deki terminalde yapılan bu üretimle birlikte, şirket motorin, DMA ve VLSFO kapasitesine ek olarak ULSFO üretim ve depolama esnekliğini de elde etti. İlk ayda 10 bin tondan fazla satış gerçekleştiren Petrol Ofisi, transit siyah ürün pazarında dikkat çeken bir yer edindi.

DÜŞÜK KÜKÜRTLÜ YAKIT TALEBİ ARTIYOR

Açıklamalarda bulunan Petrol Ofisi Grubu Tedarik Operasyonları Kıdemli Müdürü Sibel Elekdağ Yeşiltepe, “Türkiye’nin Akdeniz bölgesi Emisyon Kontrol Alanı kapsamına dahil edilmesi, düşük kükürtlü yakıtlara yönelik talebi önemli ölçüde artırdı. Biz de bu değişime hızla adapte olarak operasyon güvenliğini önceliklendirip ürün testlerimize başladık. Terminal Operasyonları ve İkmal Müdürlüğü ekiplerimizin hassas çalışmaları neticesinde de Kocaeli Derince’deki tesisimizde ilk ULSFO üretimimizi başarıyla tamamladık. Üretim teknolojimizi ikmal gücümüzle birleştirerek sektörümüzün sürdürülebilir geleceğine giden yolda öncü adımlar atıyor, bu sayede hem yerli hem de transit geçen gemilere kesintisiz ve hızlı ULSFO tedariki sunabiliyoruz. Sürdürülebilir yakıt ekosistemine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde bilgi verdi.