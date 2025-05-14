Petrol Ofisi, Utts İçin Sor Botu Duyurdu

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SOHBET BOTU DEVREYE ALINDI

Petrol Ofisi, kullanıcıların Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili sorularına en hızlı ve kapsamlı yanıtları sağlamak amacıyla yapay zeka destekli ‘UTTS için Sor’ isimli sohbet botunu hayata geçirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde uygulamaya koyduğu UTTS sistemine geçiş süreci, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan sürenin 30 Haziran’da sona ermesiyle birlikte önem kazanıyor.

KOLAY ERİŞİM VE HIZLI CEVAPLAR

Petrol Ofisi, UTTS kullanıcılarının geçiş sürecini rahatlıkla yönetebilmeleri ve akıllarındaki tüm sorulara hızlı ve doğru cevap bulabilmeleri için geliştirdiği sohbet botuna, web sitesinin sağ alt köşesindeki sohbet ikonu veya istasyonlardaki ‘Konuşan İstasyon’ QR menüsü aracılığıyla erişim sağlanabiliyor. Bu bot, filo müşterilerine UTTS ile ilgili merak ettikleri konuları, ihtiyaç odaklı çözümlerle Türkçe ve İngilizce olarak yanıtlıyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HIZLANIYOR

Müşteri etkileşimini ve memnuniyetini değerlendirebilen, sürekli kendini geliştiren bir altyapıya sahip olan yapay zeka botuyla UTTS sürecinin daha anlaşılır ve güvenli bir biçimde yönetilmesi hedefleniyor. Bu sayede, kullanıcılar, sistem hakkında daha net bilgiye ulaşıp, gerekli adımları daha etkili bir şekilde takip edebiliyor.