Petrol Piyasaları Gerilimle Yükseldi

KÜRESEL PETROL PİYASALARINDAKİ YÜKSELİŞ

Küresel petrol piyasaları, ABD ve İran arasındaki artan gerilim nedeniyle dikkate değer bir yükseliş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine dair umutların azaldığını açıklamasıyla birlikte fiyatlar yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Jeopolitik risklerin etkisiyle brent petrolün varil fiyatı %4,3 artış gösterecek şekilde 69,77 dolara ulaşırken, ABD Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) ise %4,9 artarak 68,15 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Trump, New York Post’a verdiği demeçte, İran’la anlaşma olasılığı hakkında “Artık birkaç ay öncesine göre çok daha az umutluyum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Başkan ayrıca, “İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bunu savaşsız, kimse ölmeden yapmak daha iyi olurdu. Ama artık onların bir anlaşma yapma konusunda istekli olduklarını düşünmüyorum” diyerek durumu vurguladı.

İRAN’DAN CEVAP

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, bu açıklamalara yanıt vererek, “İran’a yönelik bir saldırı hâlinde ABD’nin bölgedeki üsleri tereddüt edilmeden hedef alınacak” dedi. Tahran ayrıca, Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve Basra Körfezi’nde herhangi bir askeri tırmanışın olması durumunda uyarılarda bulundu. ABD, İran’a en yakın konumda bulunun Irak, Bahreyn ve Kuveyt’teki büyükelçiliklerinde ve Erbil Konsolosluğunda personel azaltımına gitme kararı aldı. Ayrıca, ABD’nin bölgedeki üsleri de yüksek alarm seviyesine geçti.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki son artışın iç piyasada da akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. 13 Haziran Cuma gününden itibaren benzin fiyatlarına 1,75 TL’lik bir zam yapılması öngörülüyor. Eğer bu zam gerçekleşirse, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerinin çoğunda benzinin litre fiyatının 50 TL’yi aşacağı tahmin ediliyor.