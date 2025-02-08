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Petrol Sahasında Kaza: 2 İşçi Yaralı

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ŞANLIURFA’DA İŞ KAZASI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Taşıkara Mahallesi yakınlarındaki petrol arama sahasında meydana gelen iş kazasında, işçiler Ferhat Kılıç (33) ve Cumali Sucu (50) yaralandı. Pistonlu anahtar sisteminin ters dönüp çarpması sonucu oluşan bu kaza, çalışanlar tarafından ihbar edildi. Bu ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Kazada ağır yaralanan Ferhat Kılıç ve Cumali Sucu, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yaşanan kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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