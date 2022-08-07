Küba’nın Matanzas kentindeki “Matanzas Süper Tanker Üssü” olarak bilinen ham petrol depolama tesisindeki bir tankere dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 4 büyük patlama meydana geldi. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 121 kişi de yaralandı. İtfaiyecilerin ve diğer görevlilerin alevlere müdahale ettiği bölgede 17 itfaiyeci de kayboldu.

Küba Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan açıklamada, itfaiyecilerin ve diğer görevlilerin yangına müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Dubrocq mahallesindeki 800 kişi ise tahliye edildi.