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Petrol Ve Doğal Gaz Artacak

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DOĞAL GAZ VE PETROL SEVKİYATINDA ARTIŞ

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Çin’e yapılan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının, petrol boru hattıyla artırılacağını belirtti. Novak, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Çin’e yönelik enerji sevkiyatında önemli değişiklikler olacağını açıkladı. Sibirya’nın Gücü Doğal Gaz Boru Hattı’nın bu yıl tamamen faaliyete geçeceğini vurgulayan Novak, “Doğal gaz sevkiyatı kesinlikle artacak. Petrol sevkiyatı da artacak.” şeklinde konuştu.

KÖMÜR SEVKİYATINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Enerji kaynaklarına yönelik genel sevkiyatların artacağını ifade eden Novak, “Kömürde ise geçen yıla kıyasla kısmen düşüş bekliyoruz.” dedi. Geçen yıl Rusya, Çin’e 108,5 milyon ton petrol ve 8,3 milyon ton LNG sevkiyatı gerçekleştirmişti. Ayrıca, Rus enerji şirketi Gazprom’un da geçtiğimiz yıl Çin’e Sibirya’nın Gücü hattı üzerinden yaklaşık 30 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği tahmin ediliyor.

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