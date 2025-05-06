Petrolkent’te Silahlı Kavga: 1 Ölü

BATMAN’DA SİLAHLI KAVGA

Batman’da Petrolkent Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Petrolkent Mahallesi’nde, bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralılardan 18 yaşındaki Hüseyin Kaçar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 20 yaşındaki Y.K. ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin tedavileri ise devam ediyor.

POLİS İNCELEME YAPIYOR

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.