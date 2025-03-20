Petrolul Ploieşti’de Mehmet Topal Dönemi Başladı

MEHMET TOPAL’IN DÖNÜŞÜ RESMEN BAŞLADI

Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti’de Mehmet Topal’ın ikinci döneminin startı resmi olarak alındı. Geçtiğimiz yılın haziran ayında takımın teknik direktörlük görevine getirilen ve bu süreçte birçok başarının altına imza atan Mehmet Topal, yeni bir yol ayrımına gelmişti. Yönetim, geçen zamanın ardından Mehmet Topal’ı yeniden takımın başına getirmek istedi. Yapılan görüşmelerin sonucunda taraflar anlaştı ve Topal, bugün sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen törene, Petrolul Ploieşti Başkanı Claudiu Tudor, Mehmet Topal, yönetim kurulu üyeleri, sponsorlar ve birçok medya mensubu katıldı. Topal, basın toplantısının ardından takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

BAŞKAN TUDOR’DAN HEDEFLER

Düzenlenen imza töreninde Petrolul Ploieşti Başkanı Claudiu Tudor, “Mutu ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettik. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Mehmet Topal ile yeniden birlikte olduğumuz için de çok mutluyuz. Ploieşti, onun ikinci evi. Birlikte iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Mehmet Topal’ın arkasındayız ve kenetlenerek bütün desteği vereceğiz. En iyi şartları sağlayarak ligi 7. sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

TOPAL’IN DUYGULARI VE TEKLİFLERİ

Petrolul Ploieşti’ye geri dönmesinin kendisi için duygusal bir anlam taşıdığından bahseden Mehmet Topal, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Zor bir sezona başladık, zor anlar yaşadık. Buraya gelmeden önce başkan yardımcısı Cristian Fogarassy ile görüştüm. Beni ikna etmek için çok uğraştı. Burada iyi anılarım var, zorluklar da yaşadım ama Cristian ve kulüp yönetimiyle olan dostluğumuz hep devam etti” ifadelerini kullandı. Topal, Ploieşti’ye dönmeden önce birçok teklif aldığını belirterek, “Bunu Sayın Cristian’a da söyledim, ama kulüp zor bir durumdaydı. Burası benim evim ve ailem benden yardım istediğinde geri çeviremezdim. Aile senden yardım isterse, yardım edersin. Burada biz büyük bir aileyiz.” dedi.

YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAMAYA GELDİ

Mehmet Topal, “Yarım kalan işi tamamlamaya geldim” diyerek, “Tek bir şeye odaklanmalıyız; doğru çalışmak ve iyi bir performans seviyesine ulaşmak. Play-Off’a kalmayı çok istiyordum, ancak şimdi yedinci sıradaki yerimizi sağlamlaştırmaya odaklanmalıyız. Yedinci sırada bitirmek zorundayız. Oyuncuların bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum ve bunu birlikte başaracağız.” şeklinde konuştu.