“Petrolul Ploieşti, Poli Iaşi’yi Yendi!”

ROMANYA LİGİ’NDE PETROLUL PLOIEŞTI’NİN BAŞARISI

Romanya Ligi’nin 14’üncü haftasında Petrolul Ploieşti, kendi sahasında Poli Iaşi ile karşılaştı. Ilie Oana Stadyumu’nda Sorin Dan Vadana’nın yönettiği maçı Mehmet Topal’ın takımı, 1-0 geriden geldiği maçı 3-1’lik skorla kazandı. Ploieşti’nin bu önemli zaferine ise 25’inci dakikada Gheorghe Grozav, 53’üncü dakikada Alexandru Tudorie ve 88’inci dakikada Mario Bratu’nun golleriyle ulaşıldı. Poli Iaşi’ın tek golü ise 20’nci dakikada Mihai Bordeianu’dan geldi.

KIRMIZI KART GÖLGESİ

Maçın ilerleyen dakikalarında, 38’inci dakikada Poli Iaşi oyuncusu Florian Kamberi kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu durum, karşılaşmanın seyrini değiştirerek Petrolul Ploieşti’nin galibiyetine katkı sağladı.

PETROLUL PLOIEŞTI LİGDE YÜKSELİYOR

Bu sonuçla birlikte Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, ligdeki beşinci galibiyetini elde ederek 22 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Bu performans, Ploieşti’nin şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırıyor.