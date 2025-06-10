Pew Research Raporuna Göre Müslüman Nüfus Artıyor

MUHAMMEDİ EĞİLİMİ ARTIRAN İSTATİSTİKLER

ABD merkezli Pew Research’ün yayınladığı rapora göre, 2010-2020 yılları arasında Müslümanların nüfusu 347 milyon kişi artarak, dünyada en hızlı büyüyen dini grup konumuna geldi. Pew Research, bu dönemde 10 yılı aşkın bir zaman dilimini kapsayan nüfus sayımı, kayıtlar ve anketler gibi toplam 2 bin 700 veri kaynağından elde edilen bilgileri analiz etti. Bu rapor, 201 ülkeden katılımcıların kendilerine ait dini inançları hakkında verdikleri yanıtlara dayanarak hazırlandı. Rapor, Müslüman nüfus artışının diğer dinlere göre en yüksek olduğunu ortaya koydu ve bu durumun, Müslüman topluluklarda doğal nüfus artışından kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, Hristiyanların nüfusu ise 122 milyon kişi artış gösterse de dünya genelinde bu oran azalma kaydediyor. Hristiyan nüfus oranının yüzde 1,8 azalmasının nedeninin, bu dine mensup olmayan toplulukların sayısının artması ve bazı kişilerin bu dinden ayrılması olduğu ifade edildi. Buna göre, 2010’da dünyadaki Müslüman nüfus oranı yüzde 23,9 iken, 2020’de bu oran yüzde 25,6’ya ulaştı. Aynı dönemde Hristiyanların nüfusu ise yüzde 30,6’dan yüzde 28,8’e düştü. Raporda ayrıca, Hristiyan nüfusundaki azalışın en çok Avrupa ve Amerika’da olduğu bilgisi yer alıyor.

MÜSLÜMAN NÜFUSUN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Müslümanların yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika belirtiliyor. Kuzey Amerika’da Müslüman nüfusun yüzde 52,3 oranında arttığı, Sahra Altı Afrika’da bu oranın yüzde 33,8 olduğu ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika’da ise yüzde 23,9 büyüme kaydedildiği aktarıldı. Ayrıca, Hristiyan nüfusunun Kuzey Amerika’da yüzde 10,8; Avrupa’da ise yüzde 8,8 azaldığı, Sahra Altı Afrika’da ise yüzde 31,2 artış gösterdiği kaydedildi.

Raporda, Hristiyanlığın, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dışındaki en yaygın din olduğu vurgulanırken, yüzde 24,2 oranında herhangi bir din mensubu olmayanların Hristiyanlar ve Müslümanlardan sonra en büyük üçüncü grubu oluşturduğu belirtildi. Diğer yandan, 2020’de Budistlerin sayısının, 2010 yılındaki sayıdan daha az olduğu, bu süreçte 19 milyon kişi azaldığı kaydedildi. Yahudilerin nüfusu ise 2010-2020 döneminde yüzde 6 artış göstererek yaklaşık 15 milyon kişiye ulaştı. Pew Research’ün daha önceki 2017 raporunda ise İslam’ın, dünyada en hızlı büyüyen din olduğu ve 2075 yılına kadar dünyanın en büyük dini olabileceği öngörülmüştü.