Peygamber Sevdalıları Vakfı Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİKTE ÇOCUKLARLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Koordinatörlüğü tarafından “Hayat Namazla Güzeldir” temalı bir etkinlik gerçekleştirildi. Beşyol Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi boyunca devam ederek Kent Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe katılan çocuklar, burada bir araya gelip ikindi namazını topluca kıldı.

İLAHİYATÇIDAN NAMAZIN ÖNEMİNE VURGU

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye gelen İlahiyatçı Muhammet Emin Demir, namazın birey için taşıdığı önemi vurguladı. “Namaz kılan kişi cennetin anahtarını elde eder. Peygamber Efendimiz, namazı evin ortasındaki kolona benzetiyor. Namazını hakkıyla kılan, dinini sağlam tutmuş olur. Namaz kılmayan kimse ise yıkık bir amelle Allah’ın huzuruna gider” diyerek, namazın gerekliliğini anlattı.

GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARA DUDA EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Demir, Gazze’deki çocuklara da vurgu yaparak, “Kudüs’ün gölgesinde, Gazze’de sizin yaşınızdaki çocuklar bombalar altında yaşamlarını sürdürmelerine rağmen ibadetlerinden vazgeçmiyor. Namazlarımızın ardından onlara dua edelim” şeklinde konuştu. Etkinlik, yapılan dualarla sona erdi.