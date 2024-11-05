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Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Vefat Etti

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ÜZÜCÜ BİR KAYIP

Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “İrfanımızı bu sabah kaybettik” ifadesiyle hayranlarına üzücü haberi duyurdu. İrfan Alış, 1991 yılında kurulan Peyk grubunun solisti olarak dikkat çektiği gibi, aynı zamanda grubun şarkılarının söz yazarlığını da üstleniyordu.

PAYLAŞILAN ANILAR

İrfan Alış ve Peyk grubu, geçen yıl sahneye konulan “Hamiyet” adlı müzikal ile büyük yankı uyandırdı. Bu projedeki başarıları, onların müzik dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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