“Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Vefat Etti”

İRFAN ALIŞ’IN VEFATI

Efsanevi müzik gruplarından biri olan Peyk’in kurucu üyesi ve solisti müzisyen İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. İrfan Alış’ın vefatı hakkında yapılan paylaşımda, “İrfanımızı bu sabah kaybettik” ifadesi yer aldı.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN’IN DUYGULARI

Ünlü oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, İrfan Alış için duygu dolu bir veda gerçekleştirdi. Küçükçağlayan, “İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. “oh” dedim “abi ne güzel serin ve ıslaksın” ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine. ‘Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek’ dedin, ‘sadece yaptığımız iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek’ dedin. Ben seninle hep karşılaştım abi, hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumruklamıştım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum abi. Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bir daha. Çok insana dokundun çünkü. Senin yazdığın gibi, ‘her devrin âlemi ayrı’ abi. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. Sesin sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi” ifadeleriyle Alış’a veda etti.

PAYK GRUBUNUN TARİHÇESİ

Peyk grubunun geçmişi 1990’lara kadar uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy’un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temeli atıldı. Sözler ve besteler biriktikçe, gruba 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul) ve Özgür Ulusoy (keman, klavye) katıldı. 2006 yılında ise Barış Tokgöz (bas) gruba dahil oldu ve Peyk, bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.