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Peyman Konkordato Süreci Devam Ediyor

PEYMAN KURUYEMİŞ’İN MALİ SORUNLARI

İş Gıda’nın bünyesindeki Peyman Kuruyemiş, uzun bir süredir mali zorluklarla gündeme geliyor. 30 yıldır faaliyet gösteren firma için konkordato kapsamında verilen geçici mühlet süresince, mal varlığını koruma tedbirlerinin devam etmesi kararlaştırıldı.

KONKORDATO SÜRECİNE DAİR YENİ GELİŞMELER

Mahkeme, konkordato sürecini yöneten geçici komiser heyetinden yeni bir rapor talep etti. Bir sonraki duruşmanın, 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Bu duruşmada, üç kişilik komiser heyetinin hazırlayacağı rapor, şirketin geleceği açısından belirleyici bir rol oynayacak.

Eğer şirketin taahhütlerini yerine getiremediği yönünde bir kanaate varılırsa, Peyman Kuruyemiş’in iflas süreci gündeme gelebilir.

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