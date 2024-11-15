Pezeşkiyan’dan Nükleer Silah İddialarına Yanıt

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Son günlerde tartışma yaratan nükleer silah iddialarına yanıt olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, Tahran’da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın nükleer programının UAEA ile işbirliği çerçevesinde geliştiği ve her türlü soru işaretini gidermeye hazır olduklarını belirtti.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH POLİTİKASI

Pezeşkiyan, “Birçok kez vurguladığımız gibi İran, Rehber’in (Hamaney) açık fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır ve olmayacaktır. Kimsenin de onun bu politikasından sapmasına izin verilmeyecektir.” sözleriyle İran’ın nükleer silah üretme niyetinin olmadığını bir kez daha vurguladı. Ayrıca, İsrail’in tehditlerine değinerek, uluslararası toplumun Gazze ve Lübnan’daki suçları durdurması gerektiğinin altını çizdi.

SAVAŞIN YAYILMASI RİSKİ

Pezeşkiyan, savaşın yayılma ihtimaline de dikkat çekerek, “Biz savaşın ne bizim, ne bölgenin, ne de dünyanın çıkarına olduğuna inanıyoruz. Aklı başında hiç kimse savaş başlatmaya ve onu yaymaya çalışmaz ancak güvenliğimize karşı her eyleme mutlaka kararlı bir şekilde tepki vereceğiz.” şeklinde yorumda bulundu. Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliklerin artması durumunda İran’ın tutumunu gözler önüne seriyor.

FETVANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ OLASILIKLARI

İran lideri Hamaney’e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, daha önceki bir konuşmasında, İran’ın bölgedeki tek nükleer silah sahibi olan İsrail tarafından tehdit edileceği durumunda Hamaney’in kitle imha silahlarının yasaklanması ile ilgili fetvasının değiştirilme olasılığını gündeme getirmişti. Harrazi’nin yardımcısı Abbas Erakçi de benzer şekilde, İsrail kaynaklı nükleer tehdidin, bölgedeki ülkeleri nükleer silah tutumlarını gözden geçirmeye zorlayacağı uyarısında bulunmuştu. Bu nedenle, Hamaney’e fetvayı gözden geçirme çağrıları zaman zaman sürmektedir.