PFDK Başkanı İstifa Etti, Resmi Açıklama

PFDK BAŞKANI İSTİFA ETTİ

PFDK İcra Komitesi Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, görevinden istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk’ün istifası federasyonumuza ulaşmış ve işleme konulmuştur” denildi. Bu durum, futbol dünyasında çeşitli soruları gündeme getirdi: PFDK Başkanı neden istifa etti?

FUTBOLDAKİ ADALET SORUNU

Tahir Kum’un kaleme aldığı dikkat çekici köşe yazısında, futbolda adalet sağlama amacındaki kurul üyelerinin bazı mesajları gündem oldu. Kum, “Mourinho’ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, “1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez” şeklindeki gözlemi dikkat çekti.

Lig sona ererken, federasyon, hakemler, kurullar ve seçim süreçleri derken transfer dönemi ile birlikte her şeyin unutulmuş olduğu gözlemleniyor. Kulüplerin şu anki ana kaygısı transferler. Futbol dünyasında, birkaç büyük kulübün bir araya gelmesi, başkan adaylarının belirlenmesini sağladı. Ancak, hayallerin kısa sürede sönmesi, mevcut malzemenin bu ateşi sürdürmeye yetmediğini gösteriyor.

Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. Kulüp, yazışmaların tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal ettiğini, hesaplaşma ve intikam içerikli bir zihniyet taşıdığını belirtirken, bu durumun Türk sporunda yeri olmadığını vurguladı. “Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle kamuoyuna bilgi verildi.